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تقارير - إنتر يقترب من ضم تشيتشاريتو

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تقارير - إنتر يقترب من ضم تشيتشاريتو تقارير - إنتر يقترب من ضم تشيتشاريتو

/أ ش أ/ ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم نادي مانشستر يونايتد اقترب من الرحيل من أولدترافورد في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن هيرنانديز /25 عاما/ بعد أن فقد مكانه في التشكيل الأساسى للشياطين الحمر في المواسم الأخيرة في سبيله للانتقال للدوري الإيطالي ومن المرجح أن يكون نادي إنتر ميلان هو وجهته القادمة في ظل سعيه للعب أساسيا.

وأفادت ديلي ميل بأن إريك توهير رئيس نادي إنتر ميلان دخل في محادثات متقدمة مع اللاعب المكسيكى الدولي وربما يكون على وشك اتمام الصفقة رغم أنه لم يعلن رسميا بعد عن أى تفاصيل متعلقة بها.

يذكر أن هيرنانديز انضم لمانشستر يونايتد قادما من نادي جوادالاخارا المكسيكي في عام 2010 وسجل 35 هدفا في 93 مباراة في الدورى منذ ذلك الحين.

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