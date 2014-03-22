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ONA تحاور “ظيظو” .. شخصية كاريكاتورية “مالهاش في السياسية ” و “متعرفش مصر رايحه على فين”

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ظيظو و عائلته

ظيظو و عائلته

 

حوار :  أحمد أشرف – السيد الحديدي

هل فكرت يوما أن تتحاور مع “ورقة” ؟ ، هل جربت  الحديث مع شخصية كاريكاتيرية  أثارت جدلاً واسعا  بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، واشتهرت بتعليقاتها الساخرة علي كافة الأحداث  .نحن في ONA فعلنا ذلك ، قابلنا   “ظيظو” ذلك الشاب المصري الافتراضي ، الذي ابتكره رسام الكاريكاتير “إسلام جاويش” ، قُمنا باقتحام الورقة و التحدث مع بطلها “ظيظو” بشخصيته الكاريكاتيرية وكانت ردوده بنفس شخصيته المضحكة التى تعبر عن الواقع بطريقتها الخاصة وإلى نص الحوار.

ااااااااااااااااالو  
> ألو ممكن أكلم ظيظو ، معاك مُحرر ONA
>جاويش : ظيظوووو .. ناس عايزاك

ظيظو محايد مش بيحب الصياصة

عند سؤاله عن من سيختار رئيسا لمصر، قال “ظيظو”  لـ ONA  : “أنا مش مرتاح لحد منهم غير الصيصي وتقريباً ان اقتنعت ان  دا أحسن واحد فيهم” .

جاويش يقمع ظيظو 

لاحظ محرر أونا أن “جاويش” استخدم سلطته علي “ظيظو” وقمعه ، ليظهر رأيه بأن “ظيظو” محايد وهو دائماً مع من يربح  .

 

إسلام جاويش - رسام الكاريكاتير

إسلام جاويش – رسام الكاريكاتير

أصل الورقة

تركنا “ظيظو” قليلاً بعد أن وقعت  مشاجرة بينه وبين “كولمن البلطجي” ، وبدأنا في محاورة  ”جاويش”، حيث قال ، إن فكرة الورقة في بداية الأمر ،جاءت من عدم اعترافنا بأخطائنا ، وتمسك كل فرد برأيه ، فالكوميديا هي أسهل الطرق للوصول للناس ونشر أفكارنا ، كما أعرب أنه لا يهدف للضحك لمجرد الضحك ، ففي بعض المواقف يخبره أشخاص بأن الضحك انتهي معهم ببكاء فالورقة تقدم واقع أليم بشكل ساخر.

ظيظو ما بيموتش

في ظل انتشار السرقة ، والتثبيت في الشوارع المظلمة قال “جاويش” إذا تعرض للتثبيت من أحد البلطجية وسرق منه التابلت الخاص ، الذي يستعمله في رسم الكوميكس الخاص به ، فإن فكرة “ظيظو” لا تموت ويمكنكم أن تجدوه علي أي ورقة حتي ولو في سلة مهملات .

 

ظيظو يتحول لكارتون

ظيظو يتحول لكارتون

ظيظو يدخل عالم الجرافيكس

أخيراً قرر ظيظو ، أن يخرج من نطاق الورقة إلي عالم  الرسوم المتحركة ، حيث ينوي ظيظو أن يقنع ” فرج وصفية وكولمن البلطجي والحاج صابر الحلواني” أن ينطلقوا لعالم الجرافيكس ليعبروا عن أفكارهم بشكل أكثر جاذبية.

 

ظيظو يجيب علي سؤال رايحة فين 

حاول “ظيظو” أن يجيب عن السؤال الذي قتله الخبراء بحثاً منذ25 يناير 2011 وهو ” مصر رايحة علي فين ” ؟ أجاب قائلاً ” الشعب  هو اللي رايح علي فين وان مسر قاعدة ما بتتحركش .. احنا عُبط ولا إيه وإننا لازم نعترف بأخطائنا الأول عشان نقدر نعرف رايحة فين”.

ظيظو ” مش عاوز أظهر علي التليفزيون حالياً عشان ما أبوظش” 

قال ظيظو ، إنه لا يفضل الظهور علي شاشات التليفزيون، كما أنه لم يتلقي عروض حتي الآن من قبل أي قنوات تليفزيونية وتدخل “جاويش” في هذا الأمر ومنعه من الظهور في أي أعمال إعلانية حتي لا يمتلك مبالغ مالية كبيرة تؤدي إلي إفساده .

و قدم جاويش من خلال صفحته علي “فيسبوك” ، العديد من الرسوم الكاريكاتيرية ، عبر بها عن الواقع المصري ، كما قام بعمل رسوم كاريكاتيرية للسخرية من الأبراج ، كما قام برسم الأمثال المصرية علي هيئة رسوم بسيطة .

 

 

 

 

 

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أونا

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