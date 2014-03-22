أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان بن زايد يحضر أفراح الرميثي

Google+ Print
سلطان بن زايد يحضر أفراح الرميثي سلطان بن زايد يحضر أفراح الرميثي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أمس الحفل الذي أقامه عبدالله محمد الرميثي في قاعة الاحتفالات بمنطقة "المشرف" في أبوظبي بمناسبة زفاف نجله سلطان عبد الله الرميثي على كريمة علي خليفة حميد مطر الرميثي. وقدم سموه التهاني والتبريكات لوالدي العروسين وشهد جانباً من العروض التراثية والأهازيج الشعبية التي قدمتها فرق العيالة، وشارك فيها جانب من الحضور من أهالي العروسين.

حضر الحفل جمع غفير من أهالي العروسين وأقاربهما وعدد من مديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين والأعيان وأبناء القبائل الذين قدموا التهاني لأهالي العروسين.

وعبر العريس سلطان ووالده عبدالله وأشقاؤه سعيد وعلي وأحمد وسيف ومسفر أبناء عبدالله محمد الرميثي، ومعهم والد العروس علي خليفة حميد مطر الرميثي وأقاربها عن سرورهم وتقديرهم لمباركة سمو الشيخ سلطان بن زايد الزفاف الميمون ومشاركة سموه فرحتهم التي تضاعفت بحضوره الكريم، فيما تمنى سموه للعروسين حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية