سلطان بن زايد يحضر أفراح الرميثي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أمس الحفل الذي أقامه عبدالله محمد الرميثي في قاعة الاحتفالات بمنطقة "المشرف" في أبوظبي بمناسبة زفاف نجله سلطان عبد الله الرميثي على كريمة علي خليفة حميد مطر الرميثي. وقدم سموه التهاني والتبريكات لوالدي العروسين وشهد جانباً من العروض التراثية والأهازيج الشعبية التي قدمتها فرق العيالة، وشارك فيها جانب من الحضور من أهالي العروسين.

حضر الحفل جمع غفير من أهالي العروسين وأقاربهما وعدد من مديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين والأعيان وأبناء القبائل الذين قدموا التهاني لأهالي العروسين.

وعبر العريس سلطان ووالده عبدالله وأشقاؤه سعيد وعلي وأحمد وسيف ومسفر أبناء عبدالله محمد الرميثي، ومعهم والد العروس علي خليفة حميد مطر الرميثي وأقاربها عن سرورهم وتقديرهم لمباركة سمو الشيخ سلطان بن زايد الزفاف الميمون ومشاركة سموه فرحتهم التي تضاعفت بحضوره الكريم، فيما تمنى سموه للعروسين حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.