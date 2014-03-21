مانشستر يونايتد وتشيلسى يبحثان ضم جاراى لاعب بنفيكا

لندن /أ ش أ/ بعث ناديا مانشستريونايتد وتشيلسى الانجليزيين كشافين لاستاد النور لمراقبة لاعب نادى بنفيكا البرتغالى ايزيكيل جاراى /27 عاما/ فى لقاء العودة أمام توتنام هوتسبرز فى دور الستة عشر للدورى الاوروبى فى ظل سعى كلا الناديين لضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية.

وسجل الارجنتينى الدولى الهدف الاول لبنفيكا الذى تخطى السبيرز بنتيجة المباريتين وصعد لدور الثمانية للبطولة الاوروبية رغم كونه مدافع وكان دوره بجانب البرازيلى لويزاو حاسما فى صعود النادى البرتغالى لهذا الدورمن الدورى الاوروبى.

يذكر أن الشياطين الحمر يراقبون اللاعب منذ فترة طويلة لكن ارجع جاراى عدم انتقاله لاولد ترافورد فى الصيف الماضى الى عدم الاستقرار فى النادى الانجليزى وربما يشهد الصيف القادم معركة على ضم اللاعب مع البلوز تشيلسى.

ويأتى سعرمانشستر يونايتد لتعزيزخط دفاعه فى ظل رحيل نيمينيا فيديتشفى نهاية الموسم وكبرسن ريوفيرديناند وتراجع مستوى البدلاءاوقلة خبرتهم.