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بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بحضور صافيناز

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بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بحضور صافيناز بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بحضور صافيناز

احتفلت المطربة بوسي، التي اشتهرت بأغنية "آه يا دنيا" بعيد ميلاد ابنها ياسين، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائها الفنانين الذي حرصوا على مشاركتها هي وزوجها فطين هذا اليوم المميّز.
وكان من بين الحضور الراقصة المثيرة للجدل صافيناز التي بمجرد أن حضرت انقلب المكان رأساً على عقب، في ظلّ حرص كلّ العاملين على التقاط الصور الفوتوغرافية معها، كما التقطت صوراً مع الفنانين الذين حضروا هذه المناسبة.
وكان من بين الحضور أبو الليف وعصام كاريكا ومنظم الحفلات وليد منصور، في حين تغيّب عن الحفل، بالرغم من الإعلان عن حضورهم، إيهاب توفيق وأحمد السبكي ومحمد فؤاد.

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سيدتي