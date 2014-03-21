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برشلونة يخضع للمران قبل الأخير استعدادا للكلاسيكو

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برشلونة يخضع للمران قبل الأخير استعدادا للكلاسيكو برشلونة يخضع للمران قبل الأخير استعدادا للكلاسيكو

برشلونة، (إفي): أجرى لاعبو برشلونة اليوم الجمعة التدريبات قبل الأخيرة استعدادا لكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد بعد غد الأحد.

وتم تقديم موعد التدريب للسماح للاعبين والجهاز الفني بمتابعة قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهة البرسا مع أتلتيكو مدريد.

وبدأ اللاعبون التدريبات بتهنئة زميلهم جوردي ألبا بعيد ميلاده الـ25.

وخضع كارليس بويول لتدريبات علاجية، فيما أجرى جوناثان دوس سانتوس وإيساك كوينكا تدريبات خفيفة.

ويتصدر ريال مدريد الليجا حاليا بـ70 نقطة متقدما بثلاث نقاط على أتلتيكو الوصيف، وبأربع على برشلونة صاحب المركز الثالث.

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