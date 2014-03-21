6 مسيرات بالمنيا ضمن فاعليات جمعة “يوم الحسم”

انطلقت 6 مسيرات بمحافظة المنيا فى جمعة “يوم الحسم” التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وفى مدينة المنيا خرجت مسيرتان من حى غرب المدينة من أمام مسجد خالد بن الوليد ومن أمام مسجد عمر بن الخطاب بحي أبوهلال جنوب المدينة.

وخرجت مسيرة من أمام مسجد أبو حرام بمدينة مغاغة , وآخري من أمام مسجد عبد الجواد سالم بمركز سمالوط , وفى مدينة ملوى من أمام مسجد العرفانى، وفى ديرمواس من أمام مسجد التوحيد.

كما خرجت مسيره من أمام مسجد النصر بقرية دلجا ورفع المؤيدين لمرسى اشارات رابعة العدوية وصور للرئيس المعزول محمد مرسى.