ريال مدريد يسعى لضم بول بوجبا لاعب يوفنتوس

أفادت تقارير بأن النادى الملكى الإسبانى ريال مدريد يسعى من أجل ضم بول بوجبا نجم خط وسط يوفنتوس الشاب خلال فصل الصيف القادم .

وكان اللاعب الفرنسى الدولى الذى يبلغ من العمر 21 عاما قد تألق بقوة مع البيانكونيرى منذ إنضمامه الى النادى فى عام 2012 مما دفع العديد من الاندية الأوروبية الكبرى إلى إبداء رغبتها فى ضمه إلى صفوفها ومن بينها باريس سان جيرمان وريال مدريد وحتى ناديه السابق مانشستر يونايتد .

وذكرت صحيفة ايل موندو ديبورتيفو الاسبانية أن مسئولى النادى الملكى يعكفون حاليًا على بحث تقديم عرض لضم بوجبا مقابل مبلغ مالى ضخم بالإضافة إلى إمكانية التخلى أيضا عن بعض اللاعبين المميزين مثل انخيل دى ماريا والفارو موراتا اذا لزم الامر .

وذكرت أنباء ان النجم الشاب يفضل الانضمام للريال أكثر من إى ناد اخر ، وكان بوجبا قد انضم لليوفى قادما من مانشستر يونايتد فى صفقة انتقال حر فى عام 2012 .

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