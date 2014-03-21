إمارة المدينة تكرم مواطناً قدم اقتراحات بشأن العمالة

المدينة المنورة - مالك معيض

قدم محافظ محافظة المهد، الأستاذ مصلح بن مسعد الجهني، وبحضور وكيل المحافظة الأستاذ عبدالعزيز مشرد العضيلة شهادة شكر للمواطن شريد بن حشيم المطيري، على مقترحه بأن يكون للعمالة الأجنبية عناوين ثابتة في دولهم، للرجوع إليها عند قيام بعضهم بارتكاب الجرائم، حيث أن بعض المواطنين يقعون ضحية وعند سفرهم إلى بلدانهم بغرض مطالبتهم بحقوقهم يجدون أن بعضهم قد غيروا هوياتهم، وأسمائهم وجوازاتهم، وبالتالي ﻻ يستطيعون الوصول إليهم، ويقترح المطيري تخصيص مكاتب في السفارات السعودية بالخارج كما يخصص بإحدى مدن المملكة تقوم بتضمين بيانات الوافدين الحقيقية، وتأكيد عناوينهم الحقيقية في بلدانهم، وتتعامل معهم ومع الجهات الرسمية في بلدانهم، لضمان الحقوق التي يأخذونها بغير حق، على أن يوثق دخولهم للبلاد، وعناوينهم في بلدانهم بصفة رسمية، حتى يتمكن المدعي من الذهاب للجهة المختصة. الجدير بالذكر أن توجيهاً صدر من إمارة منطقة المدينة المنورة، بتقديم الشكر للمواطن شريد حشيم المطيري على مقترحه، وبحث الآلية التي يمكن التعامل بها في مثل هذه الحالات والعمل على تقديمها إلى مجلس الشورى.