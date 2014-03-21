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بورتو يفجر المفاجأة ويطيح بنابولي من دوري أوروبا

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بورتو يفجر المفاجأة ويطيح بنابولي من دوري أوروبا بورتو يفجر المفاجأة ويطيح بنابولي من دوري أوروبا

روما، (إفي): فجر بورتو البرتغالي مفاجأة اليوم بالتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أوروبا على حساب مضيفه نابولي الإيطالي على ملعب سان باولو رغم تعادلهما 2-2 في إياب دور الـ16.

وتأهل بورتو الى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 3-2 ، حيث فازوا ذهابا في ملعب الدراجاو 1-0.

كانت الأسبقية لأصحاب الأرض بهدف للمقدوني جوران بانديف الذي انفرد بتمريرة رائعة من الأرجنتيني جونزالو إيجواين.

ودفع نابولي ثمن الفرص العديدة التي أهدرها، بينما كان بورتو أكثر واقعية في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له.

ونجح الضيوف في تسجيل هدفين متتاليين في غضون 6 دقائق، عن طريق الجزائري نبيل جيلاس من انفراد بمرمى الحارس الإسباني بيبي رينا، ثم النجم ريكاردو كواريزما بعد مهارة فردية رائعة بمراوغة ثلاثة من مدافعي السيليستي.

وبعد فوات الأوان تعادل نابولي عبر البديل الكولومبي دوفان زاباتا من متابعة لتمريرة الإسباني خوسيه كاييخون في الثوان الاخيرة.

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