رئيس جامعة أسيوط يحيل 116 طالبًا إخوانيًا للتأديب

قالت مصادر بجامعة أسيوط ، أن الدكتور محمد عبد السميع عيد ، رئيس جامعة أسيوط ، قرر إحالة 116 طالبا وطالبة من المنتمين للجماعة الإرهابية ، وأنصار الرئيس المعزول مرسى، بكليات التربية الرياضية ، والصيدلة ، والزراعة ، والطب والعلوم ، والحقوق والتربية ، والطب البيطرى ، والهندسة ، إلى مجالس تأديب.

أرسل اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط ، مذكرة إلى رئيس جامعة أسيوط ، تضمنت أسماء ممن يشاركون فى التظاهرات المناهضة للدولة ، وإرتكاب أعمال عنف وتخريب داخل الحرم الجامعى .

> حيث قرر إحالة 55 آخرين من الطلاب ، إلى مجالس تأديب ، على خلفية ما ورد فى مذكرة من الأمن الإدارى بالجامعة من أعمال عنف وتخريب بالمدينة الجامعية ، وتم إحالة المذكرتين إلى الإدارة العامة للشئون القانونية.