أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس جامعة أسيوط يحيل 116 طالبًا إخوانيًا للتأديب

Google+ Print
رئيس جامعة أسيوط يحيل 116 طالبًا إخوانيًا للتأديب رئيس جامعة أسيوط يحيل 116 طالبًا إخوانيًا للتأديب

قالت مصادر بجامعة أسيوط ، أن الدكتور محمد عبد السميع عيد ، رئيس جامعة أسيوط ، قرر إحالة 116 طالبا وطالبة من المنتمين للجماعة الإرهابية ، وأنصار الرئيس المعزول مرسى، بكليات التربية الرياضية ، والصيدلة ، والزراعة ، والطب والعلوم ، والحقوق والتربية ، والطب البيطرى ، والهندسة ، إلى مجالس تأديب.

أرسل اللواء طارق نصر،  مدير أمن أسيوط ، مذكرة إلى رئيس جامعة أسيوط ، تضمنت أسماء ممن يشاركون فى التظاهرات المناهضة للدولة ، وإرتكاب أعمال عنف وتخريب داخل الحرم الجامعى .
> حيث قرر إحالة 55  آخرين من الطلاب ، إلى مجالس تأديب ، على خلفية ما ورد فى  مذكرة من الأمن الإدارى بالجامعة من  أعمال عنف وتخريب بالمدينة الجامعية ، وتم إحالة المذكرتين إلى الإدارة العامة للشئون القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا