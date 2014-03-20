الكويت تعلن حضور 13 رئيساً للقمة العربية الثلاثاء المقبل

أعلنت دولة الكويت والتى تستضيف أعمال القمة العربية العادية فى دورتها الـ25، عن حضور 13 رئيسا عربيا، من المنتظر وصولهم إلى الكويت، الاثنين المقبل، استعداداً لإجتماع القمة على مستوى القادة الملوك يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأشار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمرات، الشيخ محمد عبدالله، بأنجاح شعار القمة ، مؤكداً على ضرورة التضامن العربى .

جاء ذلك، خلال افتتاح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يرافقه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، المؤتمر الأعلامى المصاحب للقمة العربية التى تستضيفها دولة الكويت وقاما بجولة تفقدية بأقسام المركز للاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنجاح التغطية الإعلامية للقمة العربية.

ومن ناحية أخرى ، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح، إن هناك تعاوناً كبيرا بين الأجهزة المعنية الكويتية وبين الأمانة العامة للجامعة العربية لإنهاء التجهيزات الخاصة بالقمة.

وأكد الصباح، أن القمة تنعقد فى ظروف غاية فى الدقة، حيث يتشابك الحلم العربى مع العديد من التحديات المحيطة بنا، معرباً عن أمله فى إنجاح أعمال القمة التى تعقد لأول مرة فى الكويت، مشدداً على ضرورة العمل لترجمة شعار قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل، وناشد الرؤساء العرب بأن يضعوا فى عين الاعتبار مصالح الشعوب العربية، وأضاف قائلا “مصالح الشعوب هو ما يسعى إليه قادة العرب”.