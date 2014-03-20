درويش يرد على رؤوف جاسر من منصة أحمد مرتضى منصور

بعدما قام رؤوف جاسر وأنصاره بإبعاد كمال درويش من موقع المؤتمر الصحفي للأول، قرر الأخير الرد من منصة أخرى لا علاقة لها بهما تماما.

رؤوف جاسر انتقد كمال درويش بسبب حضور الأخير مؤتمرا صحفيا مع مرتضى منصور.. والثلاثي يتنافس على رئاسة الزمالك.

وقال جاسر إن كمال درويش يعمل كبوق دعائي لمرتضى منصور، رغم المفترض أن يلتزم الحيادية في الفترة الحالية كرئيس معين للنادي.

كمال درويش دخل المؤتمر الخاص برؤوف جاسر وطلب منه ألا يذكر اسمه من قريب أو بعيد، فخرج بإقصاء من أنصار جاسر.

وفي الوقت نفسه، كان أحمد مرتضى منصور المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة الزمالك في قائمة مرتضى منصور يجري مؤتمرا صحفيا.

وقال أحمد مرتضى منصور إنه يدعو كمال درويش للرد على رؤوف جاسر من منصته، فاستجاب رئيس الزمالك الحالي.

وقال درويش من منصة أحمد مرتضى منصور: "من حق رؤوف جاسر أن يرد على مرتضى في مؤتمره الخاص، لكل منا مؤتمراته ويحق له قول ما يريد".

وأضاف "لكن ليس من حقه أبدا أن يذكر اسمي في مؤتمره دون أن يمنحني حق التحدث والرد".