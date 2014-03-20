أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

درويش يرد على رؤوف جاسر من منصة أحمد مرتضى منصور

Google+ Print
درويش يرد على رؤوف جاسر من منصة أحمد مرتضى منصور درويش يرد على رؤوف جاسر من منصة أحمد مرتضى منصور

بعدما قام رؤوف جاسر وأنصاره بإبعاد كمال درويش من موقع المؤتمر الصحفي للأول، قرر الأخير الرد من منصة أخرى لا علاقة لها بهما تماما.

رؤوف جاسر انتقد كمال درويش بسبب حضور الأخير مؤتمرا صحفيا مع مرتضى منصور.. والثلاثي يتنافس على رئاسة الزمالك.

وقال جاسر إن كمال درويش يعمل كبوق دعائي لمرتضى منصور، رغم المفترض أن يلتزم الحيادية في الفترة الحالية كرئيس معين للنادي.

كمال درويش دخل المؤتمر الخاص برؤوف جاسر وطلب منه ألا يذكر اسمه من قريب أو بعيد، فخرج بإقصاء من أنصار جاسر.

وفي الوقت نفسه، كان أحمد مرتضى منصور المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة الزمالك في قائمة مرتضى منصور يجري مؤتمرا صحفيا.

وقال أحمد مرتضى منصور إنه يدعو كمال درويش للرد على رؤوف جاسر من منصته، فاستجاب رئيس الزمالك الحالي.

وقال درويش من منصة أحمد مرتضى منصور: "من حق رؤوف جاسر أن يرد على مرتضى في مؤتمره الخاص، لكل منا مؤتمراته ويحق له قول ما يريد".

وأضاف "لكن ليس من حقه أبدا أن يذكر اسمي في مؤتمره دون أن يمنحني حق التحدث والرد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع