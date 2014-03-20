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نائب وزير الخارجية يرأس وفد مصر فى قمة الأمن النووى فى لاهاى 24 مارس

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نائب وزير الخارجية يرأس وفد مصر فى قمة الأمن النووى فى لاهاى 24 مارس نائب وزير الخارجية يرأس وفد مصر فى قمة الأمن النووى فى لاهاى 24 مارس

يترأس السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وفد فى قمة الأمن النووى الثالثة التى تعقد فى لاهاى يومى 24 و25 مارس 2014 بحضور زعماء 53 دولة و4 منظمات دولية، وذلك لمناقشة التدابير والإجراءات الدولية لدعم منظومة الأمن النووى عالميا، وتعزيز التعاون الدولى لمنع استخدام المواد النووية بغرض الإرهاب ومكافحة وصولها إلى جهات غير حكومية.

ومن المقرر، أن يشارك فى القمة الجهات الوطنية المصرية المعنية، حيث تهدف مشاركة مصر فى القمة إلى تأكيد الحق الأصيل للدول فى استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية بما فى ذلك حق الدول فى تطوير برامج وطنية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وذلك فى ضوء الاهتمام المصرى بالبدء فى برنامج نووى سلمى لتوفير الطاقة.

الجدير بالذكر، أن مصر كانت قد شاركت فى أول قمة للأمن النووى عقدت فى واشنطن عام 2010، وكذلك فى القمة الثانية فى سول عام 2012.

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