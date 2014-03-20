"الزراعة": 2100 حقل إرشادى للأرز والذرة والقطن بالمحافظات

قال الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن "الوزارة" وضعت خطة مستقبلية لإعادة هيكلة الحقول الإرشادية التابعة للوزارة، حيث تم توقيع بروتوكول مع الإدارات التعاونية لإنشاء 1200 حقل إرشادى للأرز فى 8 محافظات القائمة بالزراعة و500 حقل إرشادى للذرة و400 حقل للقطن الموسم الصيفى الجديد بقرى المحافظات، لمساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والرى والتى تعمل على زيادة الإنتاجية.

وقال رئيس قطاع الإرشاد، إنه لابد من اتباع الإرشادات الهامة والضرورية للحقول الإرشادية التى تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، التى تحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية وللدولة زيادة فى حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد للمحصول من الخارج حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا فى زيادة الإنتاج.

وأكد الغنام، أن الحقول الإرشادية المملوكة لوزارة الزراعة تمثل ثروة قومية، حيث تمثل حقولا نموذجية يشاهد فيها المزارعون أحدث طرق الزراعة والرى، التى تعمل على زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة فى الوادى والدلتا، قائلا: إن المزارع المصرى لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية، حيث وضعت "الوزارة" خطة مستقبلية لإعادة هيكلة 6000 حقل إرشادى تصل مساحة كل منهم فدان بالقرى على مستوى الجمهورية ووضع الضوابط المحددة لعملها، لنشر أساليب الزراعة الحديثة المتطورة بين المزارعين.