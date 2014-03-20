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"شئون القرآن الكريم": فرصة أخيرة لمن تخلفوا عن حضور الاختبار النهائى

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"شئون القرآن الكريم": فرصة أخيرة لمن تخلفوا عن حضور الاختبار النهائى "شئون القرآن الكريم": فرصة أخيرة لمن تخلفوا عن حضور الاختبار النهائى

قال الشيخ أحمد عبد العظيم محمد مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، إن ديوان المظالم وافق على منح فرصة أخيرة لمن تخلفوا عن حضور الاختبار النهائى لمحفظى القرآن الكريم للعمل بأجر الحصة، وذلك للحضور يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2014، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بشارع يوسف عباس بمدينة نصر أمام التأمين الصحى.

يذكر أن مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، قد قرر سابقا إعطاء فرصة لكل من حصل على 70% و80% من المتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن بأجر الحصة، الذين لم يصعدوا للاختبار النهائى بالقاهرة بإعطائهم فرصة أخرى، على أن يتم تصعيدهم للاختبارات النهائية بالقاهرة وإخطارهم بالموعد خلال أيام.

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