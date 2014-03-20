بالصور.. اعتصام معلمى مصر القديمة اعتراضاً على نقل مدير الإدارة

نظم عدد من المديرين والمدرسين بمصر القديمة اعتصامهم داخل مقر الإدارة التعليمية بمصر القديمة، اعتراضاً على قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بنقل مدير إدارة مصر القديمة، وذلك نظراً لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

ويشارك فى الاعتصام إيهاب محمد عضو لجنة نقابة بمصر القديمة، وهشام سعد وعمرو يوسف، عضوا اللجنة النقابية، وأعضاء النقابة الفرعية، ومجموعة من أعضاء النقابة المستقلة، ومحمد شيخون وكيل نقابة المعلمين المستقلة، وسيد عبد العظيم رئيس نقابة القاهرة المستقلة للمعلمين، ومجموعة من أعضاء لجنة حزب الوفد عن مصر القديمة.

ومن جانبه قال عمرو يوسف مأمون، عضو النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة، لـ"اليوم السابع"، إنهم متضامنين مع مدير الإدارة، ومستمرين بالوقفة الاحتجاجية داخل ديوان عام الإدارة ومدارس الإدارة بالكامل، مطالبين بإلغاء القرار التعسفى الصادر من مديرية التربية والتعليم.

وقال محمد شيخون، مدير مدرسة على الجارم الابتدائية، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن الدكتور سليم محمد نوفل أفضل مدير إدارة جاء بمصر القديمة، وأن السبب وراء القرار التعسفى هو وجود مجموعة من أعداء النجاح اتهموه بأنه أحد أعضاء جماعة الإخوان، عن طريق مجموعة تريد إقصاءه لمصالح شخصية، مضيفاً أن القرار أصدر من ساعة واحده فقط، بتعليمات أمنية من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشيراً إلى أنهم قاموا بالاتصال بوزير التربية والتعليم، وقال لهم "أنا لا أعلم شيئاً بهذا الشأن".

وأضاف محمد أرنب، سكرتير عام الإدارة العامة لشباب القاهرة، أنه يعترض على القرار التعسفى، الذى فيه إساءة لرجل قدم إنجازات لمدارس مصر القديمة، والقرار استهزاء بعقلية هذا الرجل، مضيفاً أن مديرية التربية والتعليم تتهمه بالانتماء إلى جماعة الإخوان دون أى إثبات، وللعلم يوجد بالاعتصام إفراد مسيحيين.

وأشار أرنب، إلى أنهم يحاولون الاتصال بمحافظ القاهرة للتدخل بهذا الشأن وإلغاء القرار، وتابع: "إذا لم يُلغ قرار النقل لن يكون غداً تعليم بالمدارس وستغلق فى وجه الطلاب".