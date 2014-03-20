"اتحاد المدارس": 54 مدرسة رفعت استمارة الثانوية من 32 جنيهًا لـ"70"

حصر اتحاد طلاب مدارس الجمهورية أسماء المدارس التى قامت بزيادة سعر استمارة الثانوية العامة إلى 70 جنيها، علما بأن السعر الرسمى للاستمارة هو (32) جنيها.

وقامت لجنة التعليم العام ممثلة فى نائب الرئيس أمجد يحيى وعضو اللجنة عبد الله سليمان بتقديم مذكرة تضمنت عدد 54 مدرسة إلى محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام، وشملت المذكرة المدارس الإدارت فى كل محافظة حسب الترتيب الآتى:

1 رشيد الثانوية بنين - رشيد - البحيرة

>2 رشيد الثانوية بنات - رشيد - البحيرة

>3 عباس الطحان الثانوية المشتركة - رشيد - البحيرة

> 4 أدفينا الثانوية بنين - رشيد - البحيرة

>5 أدفينا الثانوية بنات - رشيد - البحيرة

>6 شهداء 25 يناير الثانوية- شرق الإسكندرية

>7 بلقاس الثانوية بنين - بلقاس - الدقهلية

>8 بلقاس الثانوية بنات - بلقاس - الدقهلية

> 9القرية المركزية الثانوية المشتركة - برج العرب - الإسكندرية

>10 منارة الأندلس - شرق الفيوم - الفيوم

> 12الشهيد صلاح سليم الثانوية المشتركة - شرق الزقازيق - الشرقية

>13 السنية الثانوية بنات - السيدة زينب - القاهرة

>14 لاوز دى ليزة الخاصة للغات - الدقى - الجيزة

> 15 التحرير التجريبية - 6 أكتوبر - الجيزة

>16 الثغر التجريبية لغات - شرق الإسكندرية

> 17 الطبرى الثانوية بنين -مصر الجديدة- القاهرة

>18 جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين- المنتزة -الإسكندرية

> 19قبريط الثانوية - فوة - كفر الشيخ

>20 الجيزة الثانوية بنين -العجوزة - الجيزة

> 21الشرق الأوسط الثانوية التجريبية بنين - وسط الإسكندرية

>22 مدارس إدارة -طنطا - الغربية

>23 على بن أبى طالب الثانوية - المرج - القاهرة

> 24بهتيم الثانوية بنات - شبرا الخيمة - القليوبية

>25 جمال عبد الناصر الثانوية بنين -غرب الفيوم - الفيوم

> 26غنايم قبلى الثانوية المشتركة -غنايم - أسيوط

> 27الثانوية بنين -غنايم -أسيوط

>28 الثانوية بنات -غنايم - أسيوط

>29 جمال عبد الناصر الثانوية بنات - دار السلام - القاهرة

> 30محمود صقر الثانوية -جهينة - سوهاج

> 31القديس ميخائيل للراهبات الثانوية الخاصة إدارة غرب الفيوم - الفيوم

>32 زهراء الأندلس الثانوية الخاصة إدارة غرب الفيوم - محافظة الفيوم

33 الأورمان التجريبية -الدقى - الجيزة

>34 الأوقاف التجريبية -الدقى -الجيزة

> 35مغاغة الثانوية بنات - مغاغة -المنيا

>36 مطاى الثانوية بنين -مطاى - المنيا

> 37دمو الرياضية بنين - شرق الفيوم - الفيوم

>38 عبد الرحمن شكرى ثانوية بنين - شمال بورسعيد

>39 كفر شكر الثانوية بنات -كفر شكر -القليوبية

> 40قليوب الثانوية بنات الجديدة -قليوب -القليوبية

>41 مصنع السكر الثانوية المشتركة - ادفو - أسوان

>42 الثانوية العسكرية -أدفو -أسوان

>43 جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة - أسوان - أسوان

>44 محمد مكاوى يعقوب للغات المشتركة أسوان أسوان

>45 أحمد طه حسين الثانوية المشتركة -أسوان -أسوان

> 46 العقاد الثانوية بنين -أسوان -أسوان

> 47 كتامة الثانوية المشتركة -بسيون -الغربية

> 48 إسنا الثانوية بنين -إسنا -الأقصر

>49 الحرمين -المنتزه -الإسكندرية

>50 إطسا الثانوية المشتركة -إطسا - الفيوم

> 51 فوة الثانوية المشتركة –فوة - كفر الشيخ

>52 السالمية الثانوية المشتركة -فوة -كفر الشيخ

>53 الثانوية بنات الجديدة -كفر الشيخ -كفر الشيخ

>54 حسن أبو بكر التجريبية للغات - القناطر الخيرية - القليوبية.