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المياح: أمد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة لن يطول

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المياح: أمد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة لن يطول المياح: أمد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة لن يطول

كتب:ياسر الساعى

قال أحمد المياح مؤسس حملة إرادة شعب إن أمد إعلان المشير عبدالفتاح ، وزير الدفاع، ترشحه لرئاسة الجمهورية لن يطول، مرجعًا تأخر إعلان المشير عن ترشحه حتى الآن يأتي نتيجة لوجود أمور معينة وإجراءات يجب أن ينتهي منها وهو فى منصبه قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة.

وأضاف «المياح»، في تصريحا له أن المشير السيسي يكّون الآن الرؤية التي سيعلنها كمرشح للشعب المصري، موضحًا أن إعادة بناء تعد من أهم أولويات رؤية المشير السيسي كرئيس للجمهورية.

وأعرب «المياح» عن اعتقاده بأن المشير السيسي قادر على تنفيذ رؤيته في إعادة بناء مصر والتعامل مع المعادلة الصعبة التى تمر بها مصر حاليا.

وأشار إلى أن المشير السيسي أعرب  عن تقديره لكل الأصوات التي تعبر عن الحب والود له والتي تتواجد حاليا في الشارع والإعلام لترشحه للرئاسة، إلا أن المشير أكد أنه ضد المبالغة في ذلك، خصوصا أنه لم يشكل حملته الانتخابية بعد.

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