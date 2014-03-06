اللجنه العليا لإضراب الأطباء تتواصل مع نشطاء البيطريين

تواصل المنسق العام لنشطاء البيطريين الدكتور أحمد أبو شنب عضو مجلس نقابة القاهره مع الدكتور أحمد شوشه عضو مجلس نقابة الأطباء و رئيس اللجنة و الدكتور محمد شفيق عضو اللجنة

و قد وضّح الدكتور محمد شفيق السبب في صدور البيان بالشكل الذي شجبه نشطاء البيطريين و أكد أنه لم يكن مقصودا عدم ذكر البيطريين في البيان

كما أكد الدكتور أحمد شوشه على أن الطبيب البيطري لا يختلف عن الطبيب البشري إلا في ماهية المريض

و قد أعرب الدكتور أحمد أبو شنب عن أن التضامن بين جميع المجموعات الساعيه على تحقيق مطالبها من مجموعات النشطاء أو المجالس النقابيه في الأربعة مهن الطبيه , هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه المطالب

و قد صرّح الدكتور محمد شفيق بترحيب مجموعة النشطاء من الأطباء البشريين بالتعاون مع نشطاء البيطريين و قد أكدت دعوته لحضور الفعاليات المخطط عقدها غدا يوم الأحد جدية الرغبه في التعاون

و قد أكد الدكتور أحمد ابو شنب على دعوة مجموعات النشطاء من الأطباء البشريين و جهها للأطباء البيطريين

و أكد أبو شنب أن نشطاء البيطريين كمجموعه تسعى لتجنيد كوادر من النشطاء للعمل على تحقيق المطالب و الإستمرار على مسار المطالبه لحين تحقيقها و تبني خطة النشطاء

و قد كان اللقاء اليوم خلال تواجدهم في دار الحكمه و أثناء متابعة الجمعية العموميه للصيادله و مؤتمر الأطباء لكشف الفساد داخل النقابه

و كان اللقاء على مستوى عالي من التفهم و التعاون بينهم

شبكةعيونالإخبارية

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