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اللجنه العليا لإضراب الأطباء تتواصل مع نشطاء البيطريين

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اللجنه العليا لإضراب الأطباء تتواصل مع نشطاء البيطريين اللجنه العليا لإضراب الأطباء تتواصل مع نشطاء البيطريين

اللجنه العليا لإضراب الأطباء تتواصل مع نشطاء البيطريين

تواصل المنسق العام لنشطاء البيطريين الدكتور أحمد أبو شنب عضو مجلس نقابة القاهره مع الدكتور أحمد شوشه عضو مجلس نقابة الأطباء و رئيس اللجنة و الدكتور محمد شفيق عضو اللجنة

و قد وضّح الدكتور محمد شفيق السبب في صدور البيان بالشكل الذي شجبه نشطاء البيطريين و أكد أنه لم يكن مقصودا عدم ذكر البيطريين في البيان

كما أكد الدكتور أحمد شوشه على أن الطبيب البيطري لا يختلف عن الطبيب البشري إلا في ماهية المريض

و قد أعرب الدكتور أحمد أبو شنب عن أن التضامن بين جميع المجموعات الساعيه على تحقيق مطالبها من مجموعات النشطاء أو المجالس النقابيه في الأربعة مهن الطبيه , هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه المطالب

و قد صرّح الدكتور محمد شفيق بترحيب مجموعة النشطاء من الأطباء البشريين بالتعاون مع نشطاء البيطريين و قد أكدت دعوته لحضور الفعاليات المخطط عقدها غدا يوم الأحد جدية الرغبه في التعاون

و قد أكد الدكتور أحمد ابو شنب على دعوة مجموعات النشطاء من الأطباء البشريين و جهها للأطباء البيطريين

و أكد أبو شنب أن نشطاء البيطريين كمجموعه تسعى لتجنيد كوادر من النشطاء للعمل على تحقيق المطالب و الإستمرار على مسار المطالبه لحين تحقيقها و تبني خطة النشطاء

و قد كان اللقاء اليوم خلال تواجدهم في دار الحكمه و أثناء متابعة الجمعية العموميه للصيادله و مؤتمر الأطباء لكشف الفساد داخل النقابه

و كان اللقاء على مستوى عالي من التفهم و التعاون بينهم

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