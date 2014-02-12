سمير رمضان يكتب مرة واحدة فقط

هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـاة تأتـــي للمـــرء مـــــرة واحـــدة فقط
لنراهـــا معا ونتمعـــن بهـــا
وهي من حياتنا وواقعنا
الوقـــت - الكلمـــــات - الفـــــرص
هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة ليســت مضمونــــة
الأحــــــلام - النجـــــــــــاح - الثــــروه
هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة قـــد تجعـــل منـــك شخـــص عظيـــم
العمــــل الجــــــاد - الإخــــلاص - النجـــــاح
هنــاك أشيـــاء فــي الحيـــاة غاليـــة الثمـــن
الحـــب -الثقـــة بالنفــس -الأصدقـــاء
هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة يجـــب ألا تضيــع
الشــرف - الســلام - الأمـــــل
هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة قـــد تدمـــر أي شخــــص
الطمـــع - الغضـــــب.إعلان - Ads إعلان - Ads