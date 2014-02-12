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سمير رمضان يكتب مرة واحدة فقط

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سمير رمضان يكتب مرة واحدة فقط سمير رمضان يكتب مرة واحدة فقط

هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـاة تأتـــي للمـــرء مـــــرة واحـــدة فقط

لنراهـــا معا ونتمعـــن بهـــا
وهي من حياتنا وواقعنا

الوقـــت - الكلمـــــات - الفـــــرص

هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة ليســت مضمونــــة

الأحــــــلام - النجـــــــــــاح - الثــــروه

هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة قـــد تجعـــل منـــك شخـــص عظيـــم

العمــــل الجــــــاد - الإخــــلاص - النجـــــاح

هنــاك أشيـــاء فــي الحيـــاة غاليـــة الثمـــن

الحـــب -الثقـــة بالنفــس -الأصدقـــاء

هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة يجـــب ألا تضيــع

الشــرف - الســلام - الأمـــــل

هنـــاك أشيـــاء فـــي الحيـــاة قـــد تدمـــر أي شخــــص

الطمـــع - الغضـــــب.

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