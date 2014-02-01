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كيف تحصلين على مكياج"سلوى" بطلة "حب في مهب الريح"؟

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كيف تحصلين على مكياج"سلوى" بطلة "حب في مهب الريح"؟ كيف تحصلين على مكياج"سلوى" بطلة "حب في مهب الريح"؟

هي النجمة التركية Birce Akalay المعروفة بدور سلوى حبيبة يوسف Murat Unalmis، في مسلسل "حب في مهب الريح".
تألقت سلوى في هذا المسلسل بمكياج نيود طبيعي جداً يليق بلون بشرتها ولون عينيها الاخضر. ومع هذا، اعتمدت سلوى أحياناً المكياج السموكي الخفيف في بعض حلقات المسلسل، لهذا وإن كنت من معجبي سلوى يمكنك التألق بنفس مكياجها الذي يليق بجميع النساء كونه حيادياً.
تابعي هذه النصائح للحصول على مكياج سلوى:
- بعد تنظيف بشرتك، ضعي الكريم المرطّب حتى تحصلي على مظهر صحي.
- وحّدي لون بشرتك بكريم أساس قريب جداً من لون بشرتك.
- غلّفي بشرتك ببودرة مات أي كامدة من نفس لون بشرتك.
- ارسمي وجنتيك ببودرة خدود بلون مشمشي برونزي.
- ضعي على جفنيك لون البيج الفاتح، ثم ضعي على الجفن المتحرك اللون البني الذي يبرز لون عينيك بشكل أجمل.
- أخيراً، ضعي أحمر شفاه من تدرجات البيح والزهري.
ما رأيك بمكياج سلوى؟

تابعي هنا:

مكياجك على طريقة شيلاء سبت

 

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