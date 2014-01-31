بالصور.. سماع دوى إطلاق نار بميدان المطرية.. والأهالى:"تحذيرية"

تكرر قبل دقائق سماع دوى إطلاق نار فى الهواء فى الشوارع الجانبية لميدان المطرية، الذى شهد أحداث دامية بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقوات الأمن والأهالى فى ذكرى ثورة 25 يناير الأسبوع الماضى.

ولم يشهد الميدان أى تواجد لعناصر الجماعة سوى مرور موتسيكل فى الميدان قام صاحبه برفع علامة رابعة والدوران حول الميدان قبل أن يغادر دون عودة.

ويؤكد السكان أن الطلقات تحذيرية، خاصة مع عدم ظهور الإخوان فى المنطقة منذ الاشتباكات التى حدثت قبل ساعات، وأدت لإصابة اثنين من الأهالى وانسحب بعدها الإخوان لميدان النعام.

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