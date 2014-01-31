خطبة الجمعية الشرعية تتحدث عن إغلاق باب الشائعات وتحقيق الأمن

قال خطيب مسجد الجمعية الشرعية برمسيس، فى خطبته، إن هناك قيما ومبادئ يبنى عليها الأمة والمجتمع، أهمها تصحيح العقيدة فى القلوب أى أن يخلص العبد فى عبادته لله، داعيا إلى إغلاق باب الشائعات والتجسس والحفاظ على الأمن والأمان.

وأضاف: العبادة لله يجب أن تكون كما ينبغى لأنه من يرزقنا منذ أن كنا فى بطون أمهاتنا، والإنسان هو المخلوق الوحيد فى الأرض الذى كرمه بالروح سواء كنت خير أم كالحيوان تضل السبيل والله سخر الإنسان لعبادته.

> وتابع: أن يعبد غير الله مثل الشمس والقمر وكأنهم لا يفهمون أو يسمعون فأولئك كالأنعام لا فرق بينهم، مضيفا: الإيمان درجات أعلاها التوحيد لا إله إلا الله وأدناها إزالة الأذى عن الطريق.

وقال إنه يجب على المجتمع متحدين التصدق ومساعدة هؤلاء اللذين لا يجدون الحد الأدنى للمعيشة، فهذا يجعلنا يد واحدة، فيجب علينا التقارب لصلاح هذه الأمة المسلمة، وهذا ما حاول رسولنا الكريم ترسيخه فينا.

وتحدث فى نهاية خطبته عن الأمن والأمان والسلم والسلام، وأنه من الواجب توافر المحبة بين المسلمين، وحتى نحاط بهذا يجب القضاء على الغيبة والنميمة وإغلاق باب الإشاعات والتجسس لأن هذا يبث العداوة، ونادى الخطيب المصلين بنداء رسول الله أفشوا السلام فيما بينكم.

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