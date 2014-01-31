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مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإعلام السياحى بمشاركة 17 دولة عربية

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مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإعلام السياحى بمشاركة 17 دولة عربية مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإعلام السياحى بمشاركة 17 دولة عربية

تنطلق بمصر بعد غد الأحد فعاليات أضخم مؤتمر للإعلام السياحى العربى بمشاركة إعلاميين وصحفيين متخصصين فى السياحة من 17 دولة عربية.

وقال المركز العربى للإعلام السياحى بالإمارات اليوم الجمعة، إن المؤتمر الذى تستضيفه وزارة السياحة المصرية، يضم 50 إعلاميا يمثلون مختلف أنحاء الوطن العربى، وبينهم إعلاميون من الإمارات والسعودية وعمان وتونس والجزائر والسودان والكويت وقطر والبحرين والأردن.

وقال رئيس المركز حسين المناعى ، ، إن المؤتمر يقام فى مدينة الاقصر المصرية السياحية، تحت عنوان "السياحة العربية... دعم و إنجاز .. تتحدث عن نفسها"، ليستمر خمسة أيام.
> وأضاف أن "الاعلاميين العرب يمثلون كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية والاذاعية ووكالات الانباء العربية، وسيرصدون على ارض الواقع الحالة الامنية المستقرة التى تشهدها المدن السياحية المصرية، ونقل الصورة للجمهور العربى بمميزات مصر".
> واضاف "سيبحث المشاركون فى المؤتمر المقومات السياحية الكبرى لمصر، وكيفية مساعدة السائح العربى على تخطيط رحلته وتحديد وجهته السياحية، وسيوجه المشاركون رساله للعالم، يدعون من خلالها السائحين من مختلف دول العالم لزيارة المناطق السياحية بمصر".
> ومن المقرر أن يناقش المؤتمر واقع الاعلام السياحى العربي، و موضوع الاعلام الجديد والسياحة، والمعالجة السلبية للأخبار السياحية ، والمستجدات الاعلامية فى القطاع السياحي.
> من جانبه، قال السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى بيان ان استضافة الهيئة الوفود الإعلامية يأتى فى ضوء حرص وزارة السياحة والهيئة على إظهار الصورة الحقيقة لمقاصد مصر السياحية والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج وبث رسالة طمأنة للسائح العربي.

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