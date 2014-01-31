شباب دول حوض النيل يطالبون بإنشاء مركز لمنابع دول الحوض

طالب الشباب المشاركون فى الملتقى الثانى لدول حوض النيل، بضرورة إنشاء مركز لمنابع حوض النيل ويكون له فروعه فى11 دولة مشتركة فى حوض النيل، والذى تنظمه وزارة الشباب بالقاهرة.

وأثنى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والتربة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة " خلال محاضرته بعنوان" آفاق التعاون والتكامل لتطوير التعاون والتكامل بين دول حوض النيل" اليوم، على فكرة إنشاء مركز لمنابع النيل، مؤكدا عرض الفكرة وتبنيها والسعى لتحقيقها، وأضاف أنه سيكون هناك وزير خاص بالموارد المائية لحوض النيل فى الوزارة القادمة .

وطالب السيد طاهر رئيس وفد دولة إريتريا بألا نكون أداة لضرب بعضنا البعض وأن نساعد بعضنا البعض خاصة فى مجال التصدير، وفى هذا الشأن أكد "نور الدين" بأننا حاولنا مع إثيوبيا ليكون التصدير عن طريق اريتريا إلا أنها رفضت وأصرت أن يكون التصدير من خلال جيبوتى.

وأضاف أننا لابد وأن نتكاتف كدول حوض النيل لتطوير الموانئ والكهرباء ، وأن نزيل أى خلافات بيننا .

وتحدث الدكتور "روى" من الوفد الكينيى وأكد على ضرورة أن يحدث تعاون وخاصة فى المجالات التجارية، وأشار إلى دعم دولته لدول حوض النيل ، وفى هذا الإطار أكد"نور الدين" على أننا دائما ندعم دول حوض النيل وقد أقمنا مصنع للمواسير فى اديس ابابا منذ عام (1995) بالإضافة إلى أننا رفعنا الاستثمارات فى إثيوبيا، وأكد على أنه أثناء عمله كمستشار لوزير التموين أول قرار اتخذه هو استيراد الشاى الكينى وبعدها تم استيراد البن والكاكاو وذلك منذ عام (2005) وحتى الآن ، مضيفا إيمانه الكامل بأن من لا يملك غذاءه لا يملك قراره .

وانتهت المناقشات والحوارات المتبادلة بين الشباب والمحاضر على هامش فعاليات ندوة آفاق التعاون والتكامل بضرورة تفعيل تلك المناقشات وتحقيقها على أرض الواقع.

وقام الشباب البوروندى بالاحتفال أمس باليوم الوطنى لدولتهم وعرض بعض المنتجات والكتيبات التى تحمل من حضارة وتراث بوروندى.