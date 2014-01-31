وزير الزراعة: توزيع تقاوى بنجر السكر بنصف الثمن لدعم وزيادة الإنتاج

كلف الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية بتقييم أصناف بنجر السكر الموصى بزراعتها فى الموسم الجديد، طبقاً لسلوكها فى الحقول التوسعية، والإنتاج التجارى عن الموسم الماضى.

وأكد أبو حديد، فى تصريحات اليوم الجمعة، أن اللجنة المشكَّلة من معهد بحوث المحاصيل السكرية، أوصت بـ66 صنفا من بنجر السكر عديد الأجنة و40 صنفا بنجر وحيد الأجنة تم تسجيلها، مشير إلى أنه سيتم استيراد تلك الأصناف طبقاً لما يتم من استيراد حاصلات الأصناف الزراعية الأخرى، بحيث يتم استيراد التقاوى بنسبة إنبات لا تقل عن 85%، وألا يقل قطر التقاوى عن 4,0 مم فأكثر للأصناف عديدة الأجنة، أن تكون معاملة بالمبيدات الفطرية، بالإضافة إلى أن تكون معبأة فى شكاير زنة 4 كجم، ونسبة الرطوبة فيها لا تزيد عن 15%.

وأوضح الوزير أنه سيتم توزيع التقاوى على الزراع ويسجل الصنف المنزرع، بحيث يكون هناك خريطة صنفية، على أن يتم موافاة المعهد ببيان التصنيع بصفة دورية حتى يمكن متابعة سلوك الأصناف فى الحقل طوال الموسم، لافتا إلى أن مناقصة استيراد تقاوى بنجر السكر ستتم عن طريق الهيئة الزراعية المصرية، وذلك على أساس طلبات شركات بنجر السكر، على أن يتم توزيع التقاوى المستوردة على المزارعين بنصف الثمن دعما من شركات التقاوى، وأنه سيتم وضع المواصفات والشروط بواسطة معهد بحوث المحاصيل السكرية.

وأكد وزير الزراعة أن مناقصة استيراد بنجر السكر ستبدأ فى مارس القادم، حيث تتضمن 1600 طن تقاوى عديد الأجنة، سعر الطن 9000 يورو، بحيث يكفى الطن الواحد زراعة 250 فدانا، و15000 وحدة وحيدة الأجنة، سعر الوحدة 160 يورو، بحيث تكفى الوحدة منها لزراعة 2,5 فدان.