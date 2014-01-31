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وزارة الشباب تطلق بطولة مراكز شباب السويس للكاراتيه منتصف فبراير

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وزارة الشباب تطلق بطولة مراكز شباب السويس للكاراتيه منتصف فبراير وزارة الشباب تطلق بطولة مراكز شباب السويس للكاراتيه منتصف فبراير

تستعد وزارة الشباب لإطلاق بطولة مراكز شباب السويس للكاراتيه، والتى يشارك فيها 1500 لاعب من مختلف المراحل العمرية، وفى مجالات الكاتا والكوميتية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مايو2014.

ويشارك فى البطولة 23 مركز شباب، هى مراكز شباب: فيصل والسلام والمثلث والمدينة وأحمد عبدة وسليم الحى، والاستاد وأبناء السويس والجزيرة والتوفيق وعرب المعمل، والرائد، والسيد هاشم والجبلايات وقرية عامر والجناين والشلوفة وشندورة والبحار والمفارق والخواطرة وجنيفة وعيون موسى، وهى أكثر المراكز تميزاً فى لعبة الكاراتيه.

ومن هذه المراكز 20 مركز شباب مسجل لدى الاتحاد المصرى للكاراتيه، وجميعها بها لاعبون متميزون من أعمار سنية مختلفة، ويحصل الثلاثة لاعبين أصحاب المراكز الأولى فى كل مرحلة عمرية سواء فى الكاتا أو الكوميتية على 2000 جنيه للأول و1500 جنيه للثانى و1500 للثالث.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أن هذه البطولة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة حالياً بتكثيف مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب، ودعم المراكز المتميزة من خلالها، مشيراً إلى أن تكلفة البطولة حوالى 200 ألف جنيه، وتشمل جوائز الفائزين والإعداد والتجهيز، فضلاً عن دعم مراكز الشباب المشاركة بالأدوات الرياضية والانتقالات والتحيكم والإشراف.

وقال وزير الشباب إن تلك البطولات تمثل فرصة للاعبين الموهوبين فى الألعاب الفردية من مراكز الشباب لممارسة الرياضة الاحترافية فى ظل تميز العديد من تلك المراكز فى اللعبات الفردية، وتصعيدها للعديد من اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات القومية المصرية.

وقد تم وضع الضوابط والقواعد الفنية وفقاً لضوابط الاتحاد المصرى للكاراتيه فى إدارة وتحكيم البطولة وترتيب الفائزين ونظام الكشف الطبى والبطاقات المجمعة مع الاشتراط بأن يكون جميع اللاعبين مقيدين بمراكز الشباب المشاركة.

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