وزير الرى: مصر تحت خط الفقر المائى وتحتاج لمضاعفة حصتها

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، إن مصر تحت خط الفقر المائى بمراحل، موضحاً أن حصتنا فى مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، مؤكداً أن حق مصر فى نهر النيل أساسى لن نفرط فيه.

وأضاف عبد المطلب، "نحتاج مضاعفة حصة مصر من المياه لتكون 110 مليارات متر مكعب على الأقل لتكفى احتياجات الشعب".

وأوضح عبد المطلب، خلال اتصال هاتفى لفضائية "المحور"، اليوم، الجمعة، أن الشعب المصرى لا يعلم قيمة نقطة المياه، مطالباً المواطنين بترشيد الاستهلاك.

وأردف، "لو تم استغلال مياه حوض بحر الغزال لتمكنا من الوصول بحصتنا من المياه إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب".