جمعية شباب الأعمال تشارك فى "ملتقى تشجيع الصادرات" بكولومبيا

قال المهندس خالد خليل، رئيس لجنة العلاقات الدولية السابق بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، إنه شارك أمس الخميس، فى لقاء بمقر سفارة كولومبيا بالقاهرة، بحضور السفير الكولومبى ألفارو ساندوفال، والقنصل أندريس فرناندو نوجيرا، ورجل الأعمال حسن أبو العينين، لبحث دعم العلاقات وفرص التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأضاف "خليل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا اللقاء يأتى فى إطار استعدادات هيئة تشجيع الصادرات لتنظيم حدثاً هاماً فی العاصمة الكولومبية "بوجوتا" فی النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، فی محاولة من كولومبيا لتشجيع التصدير والصناعة الكولومبية.

وتم دعوة رجال أعمال من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى هذا الملتقى، ويشارك 3 من أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال فی هذا الحدث، وهم: خالد خليل، وحسن أبو العنين، ومحمد طيرة أمين صندوق الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وخلال اللقاء، شرح السفير الكولومبی "ألفارو ساندوفال" المميزات التى تحظی بها كولومبيا، ومعدل النمو الذی وصل إلى 5٪، وأكد انضمام كولومبيا إلى سوق المحيط الهادی المشترك مع المكسيك وبيرو وشيلى، وتفعيلها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول الأمريكتين، والتوقيع مع الإتحاد الأوروبی، ومن المنتظر دخولها حيز التنفيذ، ومن الممكن البدء فی التشاور بخصوص هذا الأمر مع مصر، حيث إن عدم وجود اتفاقية تجارة حرة وكذلك بُعد المسافة وارتفاع تكلفة الشحن تؤثر سلبياً على التجارة البينية بين البلدين، والتى تبلغ فقط 10 ملايين دولار، والميزان التجاری فی صالح مصر، لكن الرقم ضعيف جداً، وسنعمل معاً لزيادته.

أضاف المهندس خالد خليل أن "كولومبيا" هى البوابة الشمالية لقارة أمريكا الجنوبية، ومساحتها مليون ومائة ألف كيلومتر مربع، وتعدادها 47 مليون نسمة، ودخلها القومى 366 مليار دولار، ويمثل البترول جزءا كبيرا فيه، وتشتهر بالبن والقهوة الكولومبية، والزمرد والذهب، وهى الأولى على العالم من حيث التنوع فی الطبيعة، حيث يوجد بها الغابات والصحاری.

جدير بالذكر أن كولومبيا كانت حتى عام 1830 دولة واحدة مع فنزويلا شرقاً وإكوادور غرباً، إلى أن انفصلوا فی ذلك التاريخ، وكان أشهر أبطالهم القوميين فی تلك الفترة المناضل "سيمون بوليفار".

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