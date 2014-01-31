61 % من العاملين في الدولة رجال والنساء يشكلون 38 %

الرياض - سلطان العثمان

كشفت وزارة الخدمة المدنية في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر ربيع الأول 1435ه الصادرة من قبلها أن عدد العاملين في الدولة حتى 29/2/1435ه (1.219.771) موظفاً ومستخدماً يشكل الرجال نسبة 61.43% والنساء 38.57%، وتشير الإحصائية إلى أن عدد غير السعوديين بلغ (73.978) معظمهم يشغلون وظائف صحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، في حين بلغ عدد من تم تعيينهم خلال الفترة من 1/ 1/ 1435ه حتى 29/ 02/ 1435ه (775) موظفاً ومستخدماً في حين ترك الخدمة خلال نفس الفترة (2.422) موظفاً ومستخدماً، وكشفت النشرة الإحصائية في الوقت ذاته عن عدد من تم توظيفهم عن طريق الوزارة خلال نفس الفترة حيث بلغ عددهم ( 1.563) مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات والدراسات العليا والمعاهد والكليات دون الجامعية، أما من تم ترقيتهم في الفترة من 1/ 1/ 1435ه حتى 29/ 2/ 1435ه ترقية ( 3.409) موظفين من الرجال والنساء إلى مراتب مختلفة، فيما بلغ عدد من وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية خلال الفترة من 1/ 01/ 1435ه حتى 29/ 2/ 1435ه على تدريب وابتعاث وإيفاد (795) موظفاً، منهم (89) موظفاً وموظفة تم ابتعاثهم للحصول على الدرجات الجامعية والعليا المختلفة، (63%) منهم للحصول على درجة الماجستير و(13.5%) لكلٍ من درجتي الدكتوراة والبكالوريوس، و(10%) لباقي الدرجات، كما بلغ عدد من تم تدريبهم خارج المملكة في العديد من المجالات من أبرزها في مجال اللغات والإدارية المالية والحاسب الآلي (195) موظفاً وموظفة، أما من تم إيفادهم للدراسة بالداخل فبلغ عددهم (511) موظفاً وموظفة.