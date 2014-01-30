ميدو: لن اختار أسلوبا ثابتا في المباريات

(/أ ش /) - أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لن يختار أسلوبا ثابتا لخوض مباريات الفريق.

وتحدث ميدو للصحفيين يوم الخميس "كل منافس يحتاج طريقة معينة وفقا لإمكانيات لاعبيه، ونحن يجب أن نلعب بما يناسب خصمنا أيضا".

وكان ميدو قد تولى تدريب الزمالك خلفا لحلمي طولان في منتصف موسم 2013-2014.

ميدو لا يملك أي تجربة في التدريب، لكن خبراته المتراكمة من رحلته الطويلة في أوروبا تبدو كأبرز ما يميزه لمنصب المدير الفني للفريق الأبيض.

وفاز الزمالك بهدف دون رد في أول مباراة لميدو كمدير فني، وذلك على حساب المنيا.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة مع بتروجيت.