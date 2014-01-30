أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: لن اختار أسلوبا ثابتا في المباريات

Google+ Print
ميدو: لن اختار أسلوبا ثابتا في المباريات ميدو: لن اختار أسلوبا ثابتا في المباريات

(/أ ش /) - أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لن يختار أسلوبا ثابتا لخوض مباريات الفريق.

وتحدث ميدو للصحفيين يوم الخميس "كل منافس يحتاج طريقة معينة وفقا لإمكانيات لاعبيه، ونحن يجب أن نلعب بما يناسب خصمنا أيضا".

وكان ميدو قد تولى تدريب الزمالك خلفا لحلمي طولان في منتصف موسم 2013-2014.

ميدو لا يملك أي تجربة في التدريب، لكن خبراته المتراكمة من رحلته الطويلة في أوروبا تبدو كأبرز ما يميزه لمنصب المدير الفني للفريق الأبيض.

وفاز الزمالك بهدف دون رد في أول مباراة لميدو كمدير فني، وذلك على حساب المنيا.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة مع بتروجيت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع