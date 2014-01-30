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محامون يطالبون "عاشور" بتعديل قانون المحاماة ليتوافق مع الدستور الجديد

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محامون يطالبون "عاشور" بتعديل قانون المحاماة ليتوافق مع الدستور الجديد محامون يطالبون "عاشور" بتعديل قانون المحاماة ليتوافق مع الدستور الجديد

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مع المحامين بشمال القاهرة مساء اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة للمحامين، استعرض خلاله مشاكل المحامين وأهم قضاياهم وما يتعرض له المحامون من أعباء بعد قرارات الجمعية العمومية التى انعقدت فى 5 ديسمبر الماضى بزيادة الاشتراكات والرسوم، واعتبار الاشتراك فى نظام العلاج إجبارى مع رفع قيمته إلى 200 جنيه.

وطالب المحامون خلال اللقاء بضرورة تعديل قانون المحاماة ليتوافق مع الدستور الجديد وتعديلاته، بما يحقق كافة الضمانات اللازمة لحماية المحامى أثناء أداء عمله والحفاظ على حقوقه وعدم النيل من كرامته خاصة أمام أجهزة الشرطة وجهات التحقيق بالنيابة العامة والمحاكم.

وأعرب المحامون عن استيائهم بسبب تعرض زملائهم للاعتداء عليهم فى محافظات مختلفة خاصة فى أقسام الشرطة، منتقدين موقف النقابة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن المحامين، مطالبين النقيب سامح عاشور بتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى المحامين، ووعدهم "عاشور" ببحث ودراسة جميع مطالبهم.

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مصر 365