تعليم السويس يكرم 30 معلم من مدرسى اللغة الفرنسية‎ بالمحافظة

أكدت سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس،على حرص مديرية التعليم بالسويس بالتعاون مع الوزارة مع المحافظة بالاهتمام بتدريب المعلمين والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمه التوجيه العام للغة الفرنسية بإشراف أحمد على الموجه العام وذلك بمركز السويس الاستكشافى .

صرح بذلك أيمن فهمى ، المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم ، وأضاف بأنه تم منح 30 معلما ومعلمة من اللغة الفرنسية اجتياز الدورة التدريبية الثلاثة ، كما تم منح 6 من الموجهين شهادات تقدير فى دورهم نجاح التدريب ، كما تم تكريم أحمد مبارك المدير العام مركز الاستشكافى لدور فى دعم العملية التعليمية .