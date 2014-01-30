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تعليم السويس يكرم 30 معلم من مدرسى اللغة الفرنسية‎ بالمحافظة

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تعليم السويس يكرم 30 معلم من مدرسى اللغة الفرنسية‎ بالمحافظة تعليم السويس يكرم 30 معلم من مدرسى اللغة الفرنسية‎ بالمحافظة

وزارة التربية والتعليم محافظة السويس

أكدت سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس،على حرص مديرية التعليم بالسويس بالتعاون مع الوزارة مع المحافظة بالاهتمام بتدريب المعلمين والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمه التوجيه العام للغة الفرنسية بإشراف أحمد على الموجه العام وذلك بمركز السويس الاستكشافى .

صرح بذلك أيمن فهمى ، المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم ، وأضاف بأنه تم منح 30 معلما ومعلمة من اللغة الفرنسية اجتياز الدورة التدريبية الثلاثة ، كما تم منح 6 من الموجهين شهادات تقدير فى دورهم نجاح التدريب ، كما تم تكريم أحمد مبارك المدير العام مركز الاستشكافى لدور فى دعم العملية التعليمية .

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