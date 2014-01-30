محافظ الإسماعيلية يجرى حركة تغييرات بإدارات ديوان عام المحافظة

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية القرار رقم63 لسنة2014 بتاريخ 30 يناير 2014 بشأن تكليف خليفة حلمى خليفة من العاملين بديوان عام المحافظة للعمل، مديراً لادارة الشئون الادارية بالديوان العام بدلا من ممدوح كمال محمد فهمى الذى تم إلحاقه للعمل بحى ثالث الاسماعيلية مساعدا لرئيس الحى لشئون النظافة والتنسيق .

وتم تكليف يحيى حسين حسن مدير ادارة السياحة الاسبق بديوان عام المحافظة للعمل، مديراً لادارة الاعلام بمركز ومدينة الاسماعيلية والسيد فؤاد مغربى من العاملين بديوان عام المحافظة للعمل مديرا لادارة السياحة بالديوان العام بدلا من يحيى حسين، بهدف رفع مستوى الآداء بإدارات الديوان العام وتطوير العمل.