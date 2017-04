Kate Winslet و Mark Whalberg يعودان الى صالاتنا

Lone Survivor و Labor Day هما الفيلمان البارزان في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Lone Survivor

الفيلم من نوع الأكشن للمخرج Peter Berg وهو مرشّح حالياً لجائزتي أوسكار كأفضل مونتاج صوت وميكساج صوت، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل Mark Wahlberg. Lone Survivor مبني على قصة حقيقية عاشها Marcus Luttrell رئيس مجموعة مؤلفة من ثلالثة جنود أميركيين من النخبة والتي كانت تنفّذ عملية Red Wing في أفغانستان لأسر زعيم طالبان، وبسبب الإرسال الضعيف تفقد المجموعة الاتصال بمركز القيادة وتصبح هدفاً للنيران.

Lone Survivor فيلم جيّد مبني على وقائع حقيقية ويعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن ولبنان.

Labor Day

قدّم المخرج Jason Reitman خلال مسيرته الفنية أفلاماً كوميدية مبنية على موضوع درامي كفيلم Juno و Up in the Air. اليوم يقدّم لنا هذا المخرج فيلماً درامياً عنوانه Labor Day من بطولة Josh Brolin و Kate Winslet التي تستحق الترشيح عن دورها فيه لجائزة أوسكار أفضل ممثلة. Adele أم عزباء تعاني من اكتئاب نفسي وتعيش مع إبنها Henry. الصدفة تجمعهما برجل فارّ من السجن سيساعدانه ويخبئانه في منزلهما. مع مرور الوقت، سيكتشف المشاهد حقيقة هذا الأخير إضافة للأمر الذي جعل من Adele امرأة منهارة.

Labor Day هو فيلم رائع مبني على سيناريو جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ولبنان.