صينية بطاطس من منال العالم

المقادير:

-3 حبة كبيرة بطاطس، مقطعة إلى جوانح سميكة

-4/1 كوب من زيت الزيتون

-2 فصّ من الثوم المهروس

-2 ملعقة كبيرة من الأوريغانو

-1 ملعقة صغيرة من البابريكا (فلفل أحمر حار)

-2 ملعقة صغيرة من الملح

-4/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

صلصة الكريما الحامضة:

-4/3 كوب من الكريما الحامضة

-1 ملعقة صغيرة من الأوريغانو

-4/1 ملعقة صغيرة من الملح

-1 فص من الثوم المهروس

طريقة التحضير:

1-في قدر عميقة، سخّني 6 أكواب من الماء، وأضيفي ملعقة كبيرة من الملح. دعي الماء على نار قوية إلى أن تبدأ بالغليان، ثمّ أضيفي البطاطس، وارفعي القدر عن النار. دعي البطاطس في الماء المغلي لمدّة 30 دقيقة، ثم صفّيها من الماء.

2-في مقلاة واسعة وعميقة، سخّني الزيت وأضيفي الثوم، وقلّبي ليذبل. ثم ضعي البطاطس، وانثري الأوريغانو والبابريكا والملح والفلفل الأسود. قلبي بخفّة من حين إلى آخر حتى تنضج البطاطس، وتصبح ذهبية اللون.

3-لإعداد صلصة الكريما الحامضة: في طبق عميق، ضعي الكريما والأوريغانو والملح والثوم عبر استعمال مضرب يدوي. قلبي هذه المكوّنات لتحصلي على كريما ناعمة ومتجانسة. قدّميها إلى جانب البطاطس.

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