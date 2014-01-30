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إصابة أجويرو تثير المخاوف قبل مواجهتي تشيلسي وبرشلونة

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إصابة أجويرو تثير المخاوف قبل مواجهتي تشيلسي وبرشلونة إصابة أجويرو تثير المخاوف قبل مواجهتي تشيلسي وبرشلونة

لندن، (إفي): تعرض النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لإصابة جديدة اليوم مع فريقه مانشستر سيتي في نهاية الشوط الأول من مباراة قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي امام توتنام.

واضطر "كون" لمغادرة ملعب وايت هارت لين بلندن، حيث لم يقو على استكمال اللقاء بسبب إصابة عضلية بخلفية الساق اليمنى، ليحل بدلا منه المونتنجري ستيفن يوفيتيتش.

ومن المنتظر أن يخضع أجويرو لفحوص طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى إصابته، خاصة أنه عاد قبل بضعة ايام من إصابة طويلة، بالتحديد منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأثار نجم منتخب التانجو مخاوف جماهير السيتزنز قبل المواجهتين المرتقبتين امام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الاثنين المقبل، وامام برشلونة في 18 فبراير/شباط المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان أجويرو قد سجل الهدف الأول للسيتي اليوم في شباك توتنام، قبل أن ينجح زملائه في إنهاء القمة بنتيجة 5-1 ليعتلي الفريق السماوي صدارة الدوري.

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