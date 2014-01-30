تقارير – أرسنال يتجه لضم لاعب وسط باريس سان جيرمان

أشارت تقارير إخبارية إنجليزية أن نادي أرسنال يتجه لضم بلايز ماتويدي لاعب وسط باريس سان جيرمان لحل أزمة خط الوسط بعد الإصابات التي ضربت الفريق.

وكان ماتويدي قد أعلن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى أرسنال لضم ماتويدي مقابل مبلغ من المال خلال يناير الجاري وهو ما قد يوافق عليه باريس سان جيرمان قبل أن يفقد اللاعب مجانا في الصيف المقبل.

وكان أرسنال قد فقد أرون رامسي لشهر ونصف وكذلك فلاميني الذي تم إيقافه 4 مباريات بعد طرده أمام ساوثمبتون يوم الثلاثاء.