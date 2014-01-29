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هذه إكسسواراتك في الصيف المقبل

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هذه إكسسواراتك في الصيف المقبل هذه إكسسواراتك في الصيف المقبل

لم تكن الملابس وحدها التي حاكت الأناقة في أسبوع الموضة للأزياء الراقية، سواء في العروض التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، أو تلك التي ألهبت مدينة روما الإيطالية. فالإكسسوارات التي ظهرت في إطلالات العارضات، لم تعجز عن إظهار فن المصممين وإبداعهم المتألق. فمن القطع الغريبة التي زيّنت رؤوس العارضات لدى Julien Fournie وOscar Carvallo وJean Paul Gaultier... إلى العقود والأقراط اللافتة في عروض Alexandre Vauthier وAlexis Mabille... وصولاً الى الأحذية الجريئة التي انتعلتها عارضات Chanel وDior وغيرهما. باقة متنوّعة من الإكسسوارات، قدّمها المصممون في عروضهم، لتزيّن الإطلالات وتزيد من غناها.
من أهم العروض التي شهدتها العاصمتين باريس وروما، اخترنا لك هذه الصور لتتعرفي على موضة الإكسسوارات لموسم الصيف القادم.

 

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