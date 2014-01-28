وزيرا النقل والطيران يلتقيان وفدا كنديا لبحث التعاون المشترك

اجتمع وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى ووزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل، بالسفير الكندى ديفيد دريك، وبيير بدوان رئيس مجلس إدارة أكبر الشركات الكندية المصنعة لقاطرات السكك الحديدية والمصنعة أيضاً للطائرات الإقليمية.

وحضر الاجتماع الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومديرو مصانع الهيئة، والطيار حسام كمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات وزاراتى الطيران والنقل.

وقال وزير النقل فى تصريحاتٍ له عقب الاجتماع، إنه تم بحث سبل دعم التعاون بين مصر وكندا، لتطوير قطاعات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق والدراسات للمشروعات المستقبلية مثل القطار فائق السرعة الذى يعد بمثابة نقلة حضارية لقطاع النقل المصرى.

وأشار الدميرى إلى أنه اتفق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الكندية على تكوين مجموعة عمل، لكى يكون التعاون بين البلدين من خلال اشتراك الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية إلى جانب توريد عدد من القطارات الحديثة وعربات المترو، إلى جانب الاستفادة من خبرات الشركة فى تنمية وتدريب العنصر البشرى القائم على قطاعات النقل المطروحة للتطوير مع توفير حلول تكنولوجية متطورة، تسهم فى تحقيق عنصر الأمن والسلامة بهذه القطاعات.

وأضاف وزير النقل "أن الأولوية القصوى للوزارة تتركز حالياً فى تطوير وإعادة هيكلة السكك الحديدية، وسد عجز القطاع من العربات والجرارات مع رفع كفاءتها وتطوير منظومة الورش والصيانة، بالإضافة إلى العمل على مد خطوط السكك الحديدية بقطارات لربط المجتمعات العمرانية الجديدة مع المدن مثل العاشر من رمضان وبلبيس والسادس من أكتوبر وبرج العرب".

وأكد الدميرى أن الوزارة تضع خطة لتطوير قطاع مترو الأنفاق الذى يمثل الشريان الأساسى لنقل المواطنين فى القاهرة الكبرى، من خلال دفع عجلة المشروعات وتنفيذها مع السعى بالتوازى لتمويل تلك المشروعات، لتحقيق سهولة الانتقال للمواطنين.

وعلى الجانب الأخر، فقد استهدف الاجتماع بحث إمكانية التصنيع المحلى لقطع غيار الطائرات ومعدات النقل، وكذلك الاستعانة بالخبرة الكندية فى مجال تصنيع الطائرات وتوريد وتركيب خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة.

وأكد وزير الطيران على ضرورة الاستفادة من الخبرة الكندية فى مجال التصنيع، واستغلال إمكانات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع فى مجال تصنيع قطع الغيار وأجزاء الطائرات وبعض المعدات الخاصة بالقطارات داخل مصانع الهيئة.

وأضاف أن التعاون فى مجالات التصنيع يضيف الكثير من فرص العمل للشباب المصرى، ويزيد من قدرات مصر التصنيعية والتصديرية.

ومن جانبه، عبر السفير الكندى عن المساندة الكاملة من الحكومة الكندية لمصر وشعبها فى مسارها نحو بناء مصر الحديثة، مؤكدا أن بلاده ستسهم فى الكثير من المشروعات الاستثمارية التى تقام على أرض مصر، خاصة فى مجال النقل والسكك الحديدية ومشروعات المترو لما لها من خبرة كبيرة فى هذه المجالات.

يذكر أن الوفد الكندى كان قد التقى بالدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أمس بمقر مجلس الوزراء.