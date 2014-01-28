بيرين سات في دبي لإطلاق مسلسل "الانتقام"

تسافر الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر في "العشق الممنوع"، إلى إمارة دبي خلال أيام قليلة للمشاركة في إطلاق عرض مسلسلها البوليسي "الإنتقام"، المأخوذ عن مسلسل أمريكي يحمل الإسم نفسه.

بيرين سات لا تزال تصوّر حلقات الموسم الثاني من المسلسل، وقد بيّنت الإحصاءات أنّ نسبة مشاهدة الموسم الثاني تدنّت عن الموسم الأوّل، إلا أنّه بالإجمال لا يزال يحظى بمتابعة جماهيرية جيدة، عكس أعمال أخرى أوقف عرضها قبل إستكمال موسمها الأوّل بسبب قلّة المشاهدة.

وتعدّ بيرين سات اليوم إحدى أبرز نجمات تركيا وأعلاهن أجراً، حيث تتقاضى 65 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة من "الإنتقام"، أي ما يوازي 31 ألف دولار أمريكي، تليها توبا بيوكستون التي ستتقاضى حالياً 63 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 30 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة من مسلسلها الجديد "مال أسود وعشق كاذب"، تليهن في المركز الثالث بيرغوزار كوريل التي تقاضت حوالي الـ55 ألف ليرة تركية أي ما يوازي الـ 27 ألف دولار عن الحلقة الواحدة، من الموسم الثاني من مسلسلها "القبضاي"، بعد رفع أجرها فيه عن الموسم الأول بسبب تحقيقه نجاحاً جماهيرياً كبيراً في تركيا والعديد من دول العالم والشرق الأوسط .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"