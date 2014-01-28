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إنبي يغلق ملف احتراف أحمد رفعت

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إنبي يغلق ملف احتراف أحمد رفعت إنبي يغلق ملف احتراف أحمد رفعت

قررت إدارة إنبي غلق ملف احتراف أحمد رفعت جناح الفريق الشاب في أوروبا بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتلقى رفعت عرضا من بورتو البرتغالي لاستعارته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن التقارير أشارت إلى أن النادي البرتغالي يرغب في ضمه لفريق الرديف.

وقال محمد بدر رئيس إنبي لـFilGoal.com: "قررنا إغلاق ملف احتراف رفعت في أوروبا حتى نهاية الموسم بسبب عدم وصول عروض مناسبة لنا أو للاعب".

وأوضح "العروض التي وصلت لم ترق لطموح اللاعب، ولذلك قررنا معه أن يستمر في الفريق حتى نهاية الموسم في انتظار وصول عرض مناسب".

رفعت في العام الماضي خضع لاختبار في بازل السويسري وسيفليا الإسباني، قبل العودة مجددا إلى إنبي.

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