"التمويل العقارى": تطبيق الضريبة يحل مشكلة إغلاق 2 مليون وحدة سكنية

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن حل مشكلة الوحدات المغلقة، والتى وصلت لـ2 مليون وحدة، فى ظل أزمة الإسكان التى تعانى منها مصر حاليا، يكمن فى تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات.

وأضافت رئيس صندوق التمويل العقارى، لـ"اليوم السابع"، أنه حال تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكانية، سيقوم أصحاب الوحدات بتأجيرها أو استثمارها، ما يساهم فى تقليل الأزمة والاستفادة منها.

وفى السياق ذاته قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن هناك بروتوكول موقع بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان وإحدى شركاته التابعة، لتكون وسيطًا بين المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية الخالية، تحت عنوان "نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك"، مضيفة أن الوزارة سيكون دورها فقط ضامن لسلامة التعاقد، ولعودة الوحدة السكنية بعد المدة المقررة للتأجير.

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