النقابة العامة للمعاشات: لن نشارك بتظاهرة البدرى فرغلى لغياب التنسيق

قال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن كثيرا من أصحاب المعاشات لن يشاركوا فى وقفات التى يدعو لها رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، لأنه ليس لها قواعد، مضيفاً أن الوقفات يجب أن تكون بالتنسيق مع جميع أصحاب المعاشات بالمحافظات.

وأضاف الصباغ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لديها دراسة كاملة بها كل ما يهم أصحاب المعاشات من الحد الأدنى والأقصى، لافتا إلى أن النقابة لم تعرضها على الحكومة لأنها فى مرحلة بين الشك واليقين على بقائها، مضيفا أن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يتعامل معهم بـ"خياله"، ودائماً ما تكون تصرفاته نابعة من موقفه الحزبى- على حد قوله، مضيفا "يجب على كل من يزايد على أصحاب المعاشات أن يتوقف فوراً، لأن البلد لا تتحمل المهاترات فى هذه المرحلة".

يذكر أن البدرى فرغلى أعلن وقفة احتجاجية 29 من يناير الجارى، ببعض المحافظات والقاهرة الكبرى، أمام مكاتب التأمينات، لعدم قيام الحكومة بوضع وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالأجور.

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