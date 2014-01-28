وزير الخارجية الاثيوبى: إثيوبيا تولى إهتماما كبيرا لعلاقاتها مع الجزائر

أكد وزير الخارجية الاثيوبى “د. تاضروس أدهانوم ” أن بلاده تولى اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع الجزائر.

ونقل التليفزيون الاثيوبى عن وزير الخارجية قوله إن هذه العلاقات تقوم على أساس التصميم المتبادل على تشجيع السلام والاستقرار وتعزيز مؤسسات الاتحاد الأفريقى.

> ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة عن استعداد الجزائر لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

واتفق الوزيران على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة كل عامين، وأن يتم عقد اجتماعات للمتابعة سنوياً، وأكدا التزامهما بتعزيز التنسيق بين الجانبين، وأن يتم العمل من أجل تعزيز دور الاتحاد الأفريقى فى منع الصراعات وحلها.

وأكد الجانبان مجددا دعمهما لجهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية بموجب القانون الدولى، وأكدا ضرورة تشجيع التعاون على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة للجميع فى منطقة حوض النيل.

واتفق الجانبان أيضا على تقاسم الخبرات بشأن إدارة موارد المياه وتطوير بحوث المياه وبناء السدود وتطوير الرى.

ووافق الوزيران على عقد الجلسة الرابعة للجنة الوزارية الاثيوبية الجزائرية المشتركة فى الجزائر، وذلك فى موعد سيتم تحديده لاحقا.

وأشار التليفزيون الاثيوبى إلى أنه تم خلال الجلسة الثالثة للجنة الوزارية التوصل لاتفاقات لتعزيز التعاون بين وزارتى خارجية البلدين والتعاون فى مجال بناء القدرات ، بالاضافة إلى التعاون الثقافى والسياحى ، والاتفاق على مذكرات تفاهم بشأن الموارد المعدنية والبترولية وشئون الشباب ، وأن هناك مذكرات تفاهم أخرى قيد البحث بشأن التعاون العلمى وشئون المرأة والطفولة والعمل والشئون الاجتماعية والتدريب المهنى.

أ ش أ