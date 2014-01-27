أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نقل الدفعة الثانية من الترسانة الكيماوية السورية إلى المياه الدولية، وقالت البعثة المشتركة في بيان إنه “تمّ اليوم شحن كمية إضافية من مواد الأسلحة الكيماوية خارج الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف البيان أن “فريق البعثة المشتركة تحقق من المواد الكيماوية قبل تحميلها في ميناء اللاذقية على متن سفينتي شحن دانماركية ونروجية لنقلها إلى الوجهة التالية”، وأشار إلى أن “قطعاً بحرية قدّمتها كل من الصين والدنمارك والنروج وروسيا رافقت السفينتين”، لتوفير الحماية البحرية أثناء عملية النقل.

ودعت البعثة في البيان سورية إلى “مواصلة جهودها لإتمام عملية إزالة المواد الكيماوية بطريقة أمنة وسالمة وفي الوقت الملائم، بما يتوافق مع قرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وقرار مجلس الأمن الدولي”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أعلنت في السابع من (يناير) الجاري، نقل الدفعة الأولى من الترسانة الكيماوية السورية إلى المياه الدولية.

وكانت سوريا وافقت على التخلي عن أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق اقترحته روسيا لتفادي ضربة عسكرية أميركية محتملة بعد هجوم بغاز السارين في (أغسطس) الماضي على ريف دمشق أدى إلى مقتل المئات، وألقي بالمسؤولية عنه على النظام السوري، لكن دمشق تنفي مسؤوليتها عن هذا الهجوم.