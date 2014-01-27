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“التموين” تضبط 124 قضية خلال 24 ساعة

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“التموين” تضبط 124 قضية خلال 24 ساعة “التموين” تضبط 124 قضية خلال 24 ساعة

أرشيفية

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة ،  والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية، وذلك خلال 24 ساعة ،حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (4) قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت (45) لتر، و(7) قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات (63) إسطوانة، و(2) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات (9,700) طن، و(35) قضية مخالفات مخابز.

بالإضافة الى ضبط قضية فى مجال الإتجار الغير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط قضية غش غير غذائى، و(61) قضية فى مجال مخالفات المحال العامة، وقضية فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية.

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