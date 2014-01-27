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8 مليون و 263 ألف جنية لأعمال التطوير لقرى ومدينة قفط بقنا‎

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8 مليون و 263 ألف جنية لأعمال التطوير لقرى ومدينة قفط بقنا‎ 8 مليون و 263 ألف جنية لأعمال التطوير لقرى ومدينة قفط بقنا‎

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

صرح السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم اعتماد 8 مليون و 263 ألف جنية لأعمال التطوير لمركز ومدينة قفط شملت 263 ألف جنية لمد و تدعيم شبكات إنارة بقرية الكلاحين .

و في أطار خطة التطوير أشار إلي انه تم الانتهاء من سقف الطابق الخامس و أعمال التشطيبات لمبني الوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه ، كما تم تخصيص مبلغ 50 6ألف جنيه لإنشاء السور الحديدي بحديقة قفط .

كما تم اعتماد مبلغ 4 مليون و950 ألف جنيه لرصف 2 كم طريق قفط – قوص الغربي أمام قرية البراهمة ورصف طريق قفط -الشيخية 2 كم و طريق بئر عنبر 1 كم و طريق كوبري البراهمة – الجبانات 2 كم و طريق نجع الكوم 3كم مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ مليون و 900 ألف جنية لتنفيذ أعمال تغطية ترعة البراهمة وترعة جنابية قفط الشرقية .

يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة والعاجلة التي تنتهجها المحافظة من اجل الارتقاء بالوجه الحضاري والبيئي والاجتماعي لجميع مراكز وقري المحافظة .

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