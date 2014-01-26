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الخارجية تطالب المواطنين الذاهبين إلى ليبيا الدخول عبر المطارات وليس منفذ السلوم

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الخارجية تطالب المواطنين الذاهبين إلى ليبيا الدخول عبر المطارات وليس منفذ السلوم الخارجية تطالب المواطنين الذاهبين إلى ليبيا الدخول عبر المطارات وليس منفذ السلوم

السفير علي العشيري

أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية علي المواطنين المصريين الحاصلين علي تأشيرات دخول إلي ليبيا لغرض العمل والزيارة أن يكون دخولهم إلي الأراضي الليبية عن طريق المطارات الجوية في الوقت الحالي.

وكانت السلطات الليبية قد أبلغت نظيرتها المصرية ببدء العمل بشكل فوري بالإجراءات التي تقضي بأن يكون دخول المواطنين المصريين الحاصلين علي تأشيرات دخول إلي ليبيا لغرض العمل والزيارة عن طريق المطارات الليبية فقط وليس عبر منفذ السلوم البري.

ويهيب السفير العشيري بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلي ليبيا بأهمية الالتزام بذلك تجنبا لأية مشاكل قد يتعرضون لها عند الدخول إلي ليبيا.

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